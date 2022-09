Albert Heijn wil kost wat kost opnieuw vestiging in Leuven: “Groeien van 74 naar 100 winkels in Vlaanderen”

LeuvenSinds Albert Heijn op het Engels Plein in Leuven de deuren moest sluiten in april 2017 bleven de trouwe klanten op hun honger zitten en waren ze aangewezen op de vestiging in Aarschot. Het is maar de vraag of dat nog lang het geval is want volgens head of reputation Ann Maes is de Nederlandse winkelketen Leuven nog lang niet vergeten. Integendeel, AH is op zoek naar een concrete locatie in de universiteitsstad. “Het staat als een paal boven water dat we terugkeren en we gaan daar geen vijf of tien jaar mee wachten”, klinkt het.