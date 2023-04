Albanees riskeert acht maanden cel voor drugsbezit en illegaal verblijf

Leuven Innovation Beer Festival moet Zythos Bierfesti­val doen vergeten: “Frankrijk is echt aan een opmars bezig in het bierland­schap”

Vergeet Zythos Bierfestival, omarm Leuven Innovation Beer Festival (LIBF)…Dat is de boodschap na het plotse vertrek van Zythos vzw naar Kortrijk nadat de stad Leuven besloot om de financiële steun voor het populaire festival in de Brabanthal in te trekken. Het alternatief om Leuven in de toekomst op de kaart te zetten als echte bierstad is LIBF: “Echt straf zijn de vier nieuwe bieren uit het R&D-lab van AB InBev. Die proef je nergens anders.”