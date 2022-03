Al meer dan 400 gastgezinnen voor gevluchte Oekraïners

Leuven/Kessel-Lo Zuurdesem zoals het hoort bij Bakkerij Basil: “Bacteriën in brood? Dat is perfect normaal.”

Lynn Lemoine (33) deinst niet terug voor het avontuur. Een tijdlang woonde ze samen met haar vriend in Colombia, waar de natuurpracht overweldigend is, maar de broodkwaliteit ondermaats. Terug in België opende ze haar eigen bakkerij. Basil: vernoemd naar de bacterie die verantwoordelijk is voor de smaak van brood. Eerst vanuit de garage in haar woning, nu in een eigen bakkerspand.

25 maart