Agressieveling riskeert 40 maanden cel voor het breken van een vrouw haar borstbeen

Een 35-jarige man riskeert veertig maanden cel, omdat hij in 2019 uit het niets een vrouw aanviel en haar borstbeen brak. De vrouw was tussengekomen, terwijl de beklaagde een andere vrouw aan het lastigvallen was.

De feiten speelden zich af in Leuven, op de ochtend van 20 december 2019. Het slachtoffer, een jonge twintiger, liep rond 6.10 uur samen met haar toenmalige vriend naar hun wagen wanneer een vrouw hun aandacht trok. Terwijl ze door beklaagde Samed A.M. lastiggevallen werd, lipte ze ‘help’ naar de twee.

Het latere slachtoffer deed daarom alsof ze bevriend was met de lastiggevallen vrouw. Daarop ging het licht uit bij A.M., hij pakte haar op bij de schouders, plaatste haar tegen een muur en sloeg op haar borstbeen. De advocaat van de burgerlijke partij beschreef die techniek, bedoeld om zo veel mogelijk schade aan te richten door het lichaam vast te pinnen, als ‘militair’. “Beklaagde wilde mijn cliënt uitschakelen”, aldus de advocaat, die vond dat er ook sprake had kunnen zijn van poging doodslag. Het meisje viel na de klap op de grond, waarop de beklaagde bleef stampen.

A.M. sloeg daarna de gsm van een omstaander die de hulpdiensten wilde bellen, uit diens hand en vluchtte daarna weg, maar werd door meerdere getuigen herkend. Een buschauffeur bracht het slachtoffer naar het ziekenhuis. Daar werd vastgesteld dat het borstbeen van het slachtoffer volledig doorgebroken was, met ademhalingsproblemen tot gevolg. Het openbaar ministerie wil een strenge straf voor de feiten. “Beklaagde heeft volledig disproportioneel en gewelddadig gereageerd op de situatie, een afschuwelijk feit van zinloos geweld”, aldus de procureur. De toenmalige vriendin van A.M. stond mee terecht voor schuldig verzuim. Volgens het openbaar ministerie had ze hem kunnen stoppen of het slachtoffer kunnen helpen, maar ze sloeg mee met hem op de vlucht. Ze riskeert zes maanden cel.

De dertiger werd in het verleden nog veroordeeld voor feiten van valsmunterij op de Oude Markt in Leuven. Hij gaf valse briefjes uit in horecazaken zoals café Alegria, Manger, De Weerelt en De Kroeg. Hij kreeg toen samen met een Brusselse beklaagde een jaar cel.

Vonnis in deze zaak 28 april.

Je kan deze inhoud niet bekijken Deze inhoud bevat cookies van social media of andere externe platformen. Omdat je deze cookies uitgeschakeld hebt blijft deze inhoud verborgen. Aanvaard cookies van sociale media om de inhoud alsnog weer te geven.