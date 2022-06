Agoria Solar Team doet met zonnewagen gooi naar het wereldrecord: “Om half 7 verwachten we het gehaald te hebben.”

LeuvenHet is zelden stil op de testbaan van Ford in Lommel, waar zware motoren doorgaans brullend hun grenzen opzoeken. De bolide van het Agoria Solar Team is dan weer een pak stiller. Het studententeam van KU Leuven bracht deze ochtend alles in gereedheid om het wereldrecord met hun zonnewagen Bluepoint Atlas aan diggelen te slaan.

Dat record staat momenteel op naam van het Delftse Solar Team, dat er in 2020 in slaagde 924 kilometer op 12 uur tijd af te leggen. De Leuvense studenten proberen dat tijdens hun eerste recordpoging beter te doen. Volslagen onervaren is het Agoria Solar Team nu ook weer niet: in oktober vorig jaar namen de studenten met hun zonnewagen nog deel aan een racewedstrijd dwars door Marokko, waar zij de 2500 kilometer als tweede team voltooiden. Bovendien mogen de Leuvense studenten zich zowel Europees als wereldkampioen noemen. Dat eerste kampioenschap wordt gereden op het circuit van Zolder, de 3000 kilometer van het wereldkampioenschap in Australië.

Evolutie

Geen revolutie, maar evolutie: dat is de sleutel tot succes volgens de KU Leuvenstudenten. Door dit jaar geen volslagen nieuwe wagen te bouwen, maar de bestaande zonnewagen zo goed en zo kwaad mogelijk te verfijnen hopen ze de studenten uit Delft te kloppen. “Dit jaar hebben we hard gewerkt aan het verbeteren van onze zonnewagen, zowel op mechanisch als elektrisch vlak. Vandaag stellen we hem voor de eerste maal op de proef,” zegt elektrisch ingenieur ​Mathieu Peeters (24). Meteen ook een ideaal testmoment met het oog op de volgende nationale wedstrijd later dit jaar, in Zuid-Afrika.

Volledig scherm Belgische zonnewagen gestart aan recordpoging in Lommel © Solar Team

Of de recordpoging succesvol zal zijn hangt niet alleen van de techniek af, maar ook van de weersomstandigheden. Zoals zijn naam al doet vermoeden doet een zonnewagen het beter op een zonnige dag. “Om ons doel van vandaag te bereiken is goed weer van groot belang. Als strateeg van het team is het mijn taak om het weer in de gaten te houden en aan de hand hiervan strategische keuzes te maken,” vertelt ​Tine Wildiers (21). De weergoden lijken vandaag naar haar geluisterd te hebben. “Al is het iets bewolkter dan gehoopt, we verwachten het record tegen half 7 vanavond op zak te hebben,” vertelt Emma Stalmans, blakend van zelfvertrouwen. De strikt geselecteerde piloten, die elkaar elke drie uur afwisselen, vertonen voorlopig geen tekenen van vermoeidheid. “Wat als we het gehaald hebben? Toch een klein feestje.”

