Agent vrijgesproken voor hacken politioneel informaticasysteem

De agent consulteerde het politionele informaticasysteem ISLP in januari 2020. Volgens het openbaar ministerie was de agent op zoek naar meer informatie over een bepaalde vrouw omdat hij zich tot haar zou aangetrokken gevoeld hebben. Zelf ontkende de agent dat hij een boontje had voor de vrouw. Hij was haar tegengekomen na zijn werk aan het station toen zij in een verhitte discussie was met haar ex-partner. Omdat hij de zaak verontrustend vond, bracht hij samen met de wijkinspecteur een bezoek aan de ex-partner van de bewuste vrouw. Daarom deed hij naar eigen zeggen de opzoekingen “om veiligheidsrisico’s te kunnen inschatten.” De wijkinspecteur bevestigde grotendeels de versie van de agent. Volgens de rechtbank was het ook niet bewezen dat de man zijn toegangsbevoegdheid overschreden had.