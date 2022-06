Aftellen naar M-IDZOMER want de affiche is compleet: “Zeker de moeite om jong talent te ontdekken tussen grote acts door”

LeuvenMet nog een kleine twee maanden voor de boeg om ernaar uit te kijken, is de affiche van M-IDZOMER helemaal af. Headliners van dienst zijn Son Lux, Buffalo Tom, Tindersticks en Intergalactic Lovers maar ook de binnenprogrammatie in museum M is meer dan de moeite waard. “M-IDZOMER is een prachtig voorbeeld van een sterk initiatief gebracht door twee straffe partners”, zegt Denise Vandevoort, schepen van Cultuur en voorzitter van de raad van bestuur van M.

M-IDZOMER heeft zopas een laatste lading namen toegevoegd aan het programma voor het festival in en aan museum M in Leuven. Daarmee is de affiche van de elfde editie helemaal rond en naar goede gewoonte kunnen bezoekers zich verwachten aan een gevarieerd programma met artiesten uit binnen- en buitenland. Eens te meer bewijst M-IDZOMER dat de meerwaardezoeker aan het juiste adres is op het vierdaagse festival. Op muzikaal gebied maken onder meer Son Lux, Buffalo Tom, Tindersticks en Intergalactic Lovers de dienst uit deze zomer maar naast de headliners kan je ook genieten van concerten van ILA, Bert Dockx, Mooneye, Kurt Overbergh, Naima Joris, Isbells, Sohnarr, Camille Camille, Black Sea Dahu, Ruben Block, Meskerem Mees, Sylvie Kreusch en Tsar B.

Volledig scherm Mike Naert van Het Depot wil naast de gevestigde waarden ook jong talent een kans geven op M-IDZOMER. © Vertommen

Quote Op de laatste editie van M-IDZOMER in 2019 hadden we een LOOF! podium waar we de deelnemers van ons songwri­ters­kamp een podiumplek gaven. Dit jaar presente­ren we een selectie van de laureaten van Sound Track, het ontwikke­lingstra­ject van Het Depot en de collega’s van het clubcir­cuit en VI.BE Mike Naert, algemeen en artistiek directeur van Het Depot

Lang niet verkeer maar ook jong talent krijgt een kans op M-IDZOMER. “Op de laatste editie van M-IDZOMER in 2019 hadden we een LOOF! podium waar we de deelnemers van ons songwriterskamp een podiumplek gaven”, vertelt Mike Naert, algemeen en artistiek directeur van Het Depot. “Dit jaar doen we daar een variatie op en presenteren we een selectie van de laureaten van Sound Track, het ontwikkelingstraject van Het Depot en de collega’s van het clubcircuit en VI.BE. Het is zeker de moeite om het jonge talent te ontdekken tussen de grote acts door. Bobbi Lu, Sevens, Porcelain id, Cesar Quinn, BLUAI en Nona Problemo zijn van de partij op de Sound Track Stage.”

Volledig scherm In 2019 stond Daan nog op het podium met Dead Man Ray. © Vertommen

Het multidisciplinaire festival heeft naar goede gewoonte veel meer te bieden dan enkel muziek. Zo neemt M-resident Tom Hallet de bezoekers bijvoorbeeld mee in zijn beeldend universum en laat ze genieten van een performance met violist en danser. Het cinematisch orakel van Telemagic tovert dan weer videokunstwerken tevoorschijn en de kleurrijke installaties, mysterieuze marionetten en magische films van Wael Shawky zijn zeker ook de moeite. Schepen van Cultuur en voorzitter van de raad van bestuur van M Denise Vandevoort (Vooruit) kijkt er alvast naar uit. “M-IDZOMER belooft een topeditie te worden met zo’n affiche en binnenprogrammatie. Het Depot en M Leuven vullen elkaar goed aan als partner net zoals de line-up in de tuin en de binnenprogrammatie. M-IDZOMER is een prachtig voorbeeld van een sterk initiatief gebracht door twee straffe partners.”

Zomer van M

Ook Peter Bary, algemeen directeur van M Leuven, is blij dat M-IDZOMER weer op de kalender staat na twee jaar van afwezigheid door de coronamaatregelen. “Tijdens M-IDZOMER biedt M een uitgebreid binnenprogramma aan maar ook naast het festival staan er tal van activiteiten gepland in het kader van de ‘Zomer van M’. Heel juli en augustus opent M elke donderdagavond gratis de deuren voor een afterwork in de ZoMerbar op het dakterras met live optredens door INUIT. En elk weekend -behalve tijdens M-IDZOMER- kunnen families terecht in de Museumspelstraat waar ze kunnen genieten van gratis creatieve activiteiten. M sluit de zomer tot slot af met een fantastisch eindfeest. Een zomer vol muziek en kunst, meer heb je niet nodig.” Meer info: m-idzomer.be

