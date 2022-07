Afschuw na zinloos geweld op de Oude Markt: “Totaal onaanvaardbaar.”

Woensdag rond 6 uur in de ochtend ging het mis. Om onbekende redenen kregen twee partijen - een vijfkoppig groepje jongeren tussen 18 en 21 jaar oud, een twintiger uit Laakdal en een 21-jarige man uit Laakdal - het met elkaar aan de stok. De discussie ontaardde al gauw, waarop de jongeman uit Laakdal een vuistslag moest incasseren. Zelfs wanneer het slachtoffer bewusteloos op de grond valt blijven de jongeren natrappen, onder andere op zijn hoofd. Zijn 21-jarige vriend probeert nog in te grijpen, maar moet dat op zijn beurt bekopen met geweld. Eén van de vijf daders tast nog in de broekzak van het bewusteloze slachtoffer, alvorens de hele groep in verschillende richtingen wegstuift.

Plaatsverbod

De daders konden inmiddels worden gevat. Het gaat om een 19-jarige uit Holsbeek, een 19-jarige uit Herent, een 21-jarige uit Boutersem, een 18-jarige uit Leuven en een 19-jarige uit Lubbeek. Het parket vordert een gerechtelijk onderzoek op verdenking van poging tot doodslag, slagen of verwondingen en diefstal. De raadkamer beslist dinsdag over hun verdere aanhouding. “Dit zinloos geweld is totaal onaanvaardbaar,” reageert burgemeester Mohamed Ridouani (Vooruit) ferm. “In Leuven tolereren we geen enkele vorm van geweld. De politie heeft de daders allemaal onmiddellijk opgepakt en het parket heeft hen in verdenking gesteld van zware feiten. Ik heb daarnaast meteen een plaatsverbod opgelegd aan de vijf daders.” Dat is een politiemaatregel die een maand geldt, maar verlengbaar is. Het is aan de burgemeester om het verbod te motiveren. “Al hoop ik dat het een overbodige actie is en dat ze opgesloten blijven.”

Volledig scherm Mohamed Ridouani. Burgemeester Leuven © Vertommen

Politiekantoor

Gemeenteraadslid Lies Verlinden (N-VA) zegt “geschokt” te zijn na de geweldsdaad, “het tweede geval van zwaar geweld op de Oude Markt in amper veertien dagen tijd.” De oppositiepartij vraagt dan ook met aandrang om een heropening van het politiekantoor op de Grote Markt, op een boogscheut van de uitgaansbuurt, opnieuw te bekijken. “Hoewel de daders in beide gevallen dankzij sterk politiewerk uiteindelijk opgepakt konden worden, leeft bij bepaalde jongeren blijkbaar toch nog steeds de indruk dat men hier mee weg kan komen. Bovenop de inspanningen die al geleverd worden, blijven we dan ook pleiten voor een heropening van het politiekantoor op de Grote Markt, zodat de politie altijd in de buurt is en nog sneller kan ingrijpen. Bovendien geef je met een politiekantoor in het hart van de uitgaansbuurt een grotere zichtbaarheid aan de politie, wat een afschrikkend effect kan hebben voor jongeren met slechte bedoelingen.”

Volledig scherm Gemeenteraad Leuven. Lies Verlinden © Vertommen

Dat politiekantoor is al sinds 2008 gesloten. “De reden voor die sluiting in was dat er ’s nachts amper mensen langs kwamen,” zegt burgemeester Ridouani. Gemiddeld klopten er tussen 22u en 6u 1 à 2 mensen aan, zo bleek uit metingen tussen 2003 en 2008. “Als het politiekantoor op de Grote Markt permanent, dus ook ’s nachts, bemand moet zijn, dan lopen er minder agenten op het terrein. Terwijl dat net de plaats is waar ze moeten zijn. De politie patrouilleert ‘s nachts met heel wat ploegen – in uniform en burger – op de Oude Markt en in de omgeving. Net daardoor konden de daders van dit incident ook onmiddellijk opgepakt worden. Samen met de politie geef ik de voorkeur aan blauw op straat, in plaats van blauw achter een bureau.”

