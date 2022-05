Afscheidsfestival in het stadspark voor Sancta Mariadirecteur Willy Lemmens (65): “Van alle middelbare scholen - en ik heb er op verschillende gezeten - heeft er geen één zo’n directeur als Willy”

LeuvenMet 33 jaar op de teller is het pensioen voor Sancta Mariadirecteur Willy Lemmens (65) nakende. Hem werd gevraagd zijn agenda vandaag tussen 10 en 12 vrij te houden voor een ingetogen afscheidsfeestje. Het werd een heus festival, in lijn met de knaldrang waar de bijna oud-directeur zo gekend en geliefd voor is. “Willy de bouwer, Willy de muzikant, Willy de danser.”

Het stond in de sterren geschreven dat de pensionering van algemeen directeur Willy Lemmens niet geruisloos gevierd zou worden. Begin deze maand werd de directeur nog verrast door zijn leerlingen met een flashmob vlak bij het paleis van Versailles. “Hij werd gevierd als een zonnekoning, hoewel hij die allures totaal niet heeft”, klonk het toen in het directieteam. Indrukwekkend, maar het hoogtepunt moest nog komen.

Volledig scherm Stadspark wordt bezet door leerlingen Sancta Maria om directeur Willy uit te zwaaien. © Vertommen

Vandaag bezette het voltalige Sancta Mariacollege het stadspark in Leuven. Er was muziek, er waren ballonnen, er was sfeer. De directeur werd centraal op het podium opgesteld, een plaats waar de man zich duidelijk opperbest voelt. “Willy is niet alleen een bouwer, hij is ook muzikant”, klinkt het door de versterker.

Muzikant

Prompt geeft de directeur een demonstratie op een synthesizer: een new wave-cover van het K3-nummer ‘Waterval’ die het origineel doet verbleken. Willy op de toetsen wordt bijgestaan door drie blonde leerlingen, die hun enthousiasme niet laten temperen door hun gebrek aan toon- en tekstvastheid. “Wij willen Willy!” staat op een plakkaat.

Volledig scherm Stadspark wordt bezet door leerlingen Sancta Maria om directeur Willy uit te zwaaien. © Vertommen

“Willy brengt leven in de brouwerij”, vertellen Sabina, Wiam en Öznur, leerlingen uit het vijfde middelbaar. “Op andere scholen krijg je de directeur misschien één keer te zien, spijtig dat hij vertrekt.” Het valt op dat de leerlingen hun directeur tutoyeren. “Dat mag alleen vandaag maar”, benadrukken enkele leerkrachten. “Op school is het ‘meneer Lemmens’.”

Quote Als ik één ding heb geleerd, dan is het dit: creëer een omgeving waar je jongeren zelfver­trou­wen geeft. Het was een eer om met die mannen om te mogen gaan. Ik zie jullie graag! Directeur Willy Lemmens

“Er bestaat niemand zoals Willy”, gaan de drie leerlingen onverstoord verder. “Voor ons is hij Willy. De nieuwe directeur heeft grote schoenen te vullen."

Volledig scherm Stadspark wordt bezet door leerlingen Sancta Maria om directeur Willy uit te zwaaien. © Vertommen

Wat verderop roemen enkele bijna oud-collega’s hun directeur. “Hij is steeds bereid tot compromissen”, vertellen ze. “Niet alleen kent hij zijn stiel, hij kan zich heel goed in de leefwereld van de leerlingen verplaatsen. Dat is zijn sterkte. We gaan zijn kennis missen: Sancta Maria is zijn kop kwijt.” Ondertussen geeft meneer Lemmens het beste van zichzelf tijdens het Willy-lied. “Willy, Willy, rock you!” klinkt het op de tonen van Queen.

Samen iets gaan drinken

De directeur zelf is voor het eerst sinds lang sprakeloos bij al dit moois. “Ik ben compleet overdonderd,” vertelt hij. “Ik heb deze job 33 jaar lang met het grootste plezier gedaan. Als ik één ding heb geleerd, dan is het dit: creëer een omgeving waar je jongeren zelfvertrouwen geeft. Het was een eer om met die mannen om te mogen gaan. Ik zie jullie graag!” De liefde is wederzijds, want tijdens het gesprek krijgt de directeur een welgemeende knuffel van een leerling. “Van alle middelbare scholen - en ik heb er op verschillende gezeten - heeft er geen één zo’n directeur als Willy. Blij dat ik erbij was”, vertellen de jongeren. En zo breekt onherroepelijk het einde van de Willy-dynastie aan. “Meneer, zullen we dan binnenkort samen iets gaan drinken?”

Volledig scherm Stadspark wordt bezet door leerlingen Sancta Maria om directeur Willy uit te zwaaien. © Vertommen

Volledig scherm Stadspark wordt bezet door leerlingen Sancta Maria om directeur Willy uit te zwaaien. © Vertommen

Volledig scherm Stadspark wordt bezet door leerlingen Sancta Maria om directeur Willy uit te zwaaien. © Vertommen

Volledig scherm Stadspark wordt bezet door leerlingen Sancta Maria om directeur Willy uit te zwaaien. © Vertommen

Volledig scherm Stadspark wordt bezet door leerlingen Sancta Maria om directeur Willy uit te zwaaien. © Vertommen

Volledig scherm Stadspark wordt bezet door leerlingen Sancta Maria om directeur Willy uit te zwaaien. © Vertommen

Volledig scherm Stadspark wordt bezet door leerlingen Sancta Maria om directeur Willy uit te zwaaien. © Vertommen

Volledig scherm Stadspark wordt bezet door leerlingen Sancta Maria om directeur Willy uit te zwaaien. © Vertommen

Volledig scherm Stadspark wordt bezet door leerlingen Sancta Maria om directeur Willy uit te zwaaien. © Vertommen

Volledig scherm Stadspark wordt bezet door leerlingen Sancta Maria om directeur Willy uit te zwaaien. © Vertommen

Volledig scherm Stadspark wordt bezet door leerlingen Sancta Maria om directeur Willy uit te zwaaien. © Vertommen

Volledig scherm Stadspark wordt bezet door leerlingen Sancta Maria om directeur Willy uit te zwaaien. © Vertommen

Volledig scherm Stadspark wordt bezet door leerlingen Sancta Maria om directeur Willy uit te zwaaien. © Vertommen

Volledig scherm Stadspark wordt bezet door leerlingen Sancta Maria om directeur Willy uit te zwaaien. © Vertommen

Volledig scherm Stadspark wordt bezet door leerlingen Sancta Maria om directeur Willy uit te zwaaien. © Vertommen

Volledig scherm Stadspark wordt bezet door leerlingen Sancta Maria om directeur Willy uit te zwaaien. © Vertommen