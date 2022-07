Affiche ‘Het Groot Verlof’ is helemaal klaar: de vijf tips van Denise Vandevoort die haar laatste zomer ingaat als cultuurschepen

“Door de coronacrisis is het drie jaar geleden dat het zomerfestival ‘Het Groot Verlof’ neerdaalde in de Leuvense binnenstad maar dat maken we in 2022 meer dan goed. Tussen 8 juli en 13 augustus zal iedereen kunnen smullen van talloze gratis concerten en dj-sets in een unieke setting. Er is voor elk wat wils”, aldus schepen Denise Vandevoort (Vooruit). Met namen zoals OMD, Coely, CPeX en Joss Stone op de affiche stonden er inderdaad al heel wat toppers op de affiche. “Daar komt nu ook onder meer Davina Michelle bij. De Nederlandse brak door op YouTube met een cover van P!NK die superster zelf zeer kon waarderen. Daarnaast wderkte de artieste ook al samen met Marco Borsato en Armin Van Buuren. Op 8 juli bouwt ze een feestje op de Grote Markt. Een week later (15 juli) brengt Tom Van Laere (Admiral Freebee, nvdr) al zijn hits naar de Oude Markt in het voorprogramma van The Waterboys. Op 22 juli is het feest dan weer aan Blck Mamba. Zij schudde het Belgische nachtleven door elkaar met haar unieke mix van hiphop en global club sounds. De deejay-producer speelde onder meer de weides van Best Kept Secret, Lowlands en Couleur Café al plat en binnenkort voegen we de Leuvense Vismarkt toe aan dat rijtje.”