Affiche COOL Festival is complete: vier dagen topartiesten in Het Depot

Met onder meer Mulatu Astatke, Lady Blackbird, Oscar Jerome en Marcellus Pittman is de line-up behoorlijk indrukwekkend. COOL Festival staat bekend als het event voor de liefhebbers van funk, soul, afrobeat, jazz en hiphop. Met de namen op de affiche voor de editie van februari 2023 maakt het vierdaagse festival die reputatie zeker waar. Zo staat bijvoorbeeld Lady Blackbird op het podium. “Ze is een rijzende ster in de wereldwijde soul- en jazzscene. Met haar debuutalbum ‘Black Acid Soul’ neemt ze je mee terug naar een gouden tijdperk van de muziek. Lady Blackbird geeft je een Nina Simone-achtig gevoel maar op haar album weerklinken ook de invloeden van legendes zoals Tina Turner en Chaka Khan. Betovering gegarandeerd”, aldus Mike Naert, programmator en directeur in Het Depot. Wie meer informatie wil over de andere topartiesten op de affiche kan terecht op de website www.hetdepot.be/coolfestival. Tickets voor het festival kosten 20 euro voor een dagticket in voorverkoop en 23 euro aan de kassa. Een combiticket voor de vier dagen kost 70 euro in voorverkoop en 75 euro aan de kassa.