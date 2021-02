Advocaat Reuzegommer vecht uitsluiting aan KU Leuven aan: “De sanctie is heel zwaar, mijn cliënt had zijn diploma in zicht”

Advocaat Johan Platteau, die een van de weggestuurde Reuzegom-leden vertegenwoordigt, zegt de uitsluiting van zijn cliënt voort aan te zullen vechten. “We hebben een procedure gestart in kort geding voor de rechtbank in Leuven. Die hebben we verloren, maar daartegen hebben we beroep aangetekend”, aldus Platteau die benadrukt dat er ook nog een zaak ten gronde loopt. Platteau onderstreept dat het de uiteindelijke bedoeling is om zijn cliënt opnieuw aan de universiteit te laten inschrijven. “De sanctie is heel zwaar, zeker nu mijn cliënt zijn diploma in zicht had. Nu wordt hij weggestuurd en krijgt hij de boodschap dat hij zijn diploma nooit zal halen.”