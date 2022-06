Adviescommissie kritisch voor Leuven Bad: “Kwaliteit en generositeit van Vaartkom gaat verloren.”

Volgens de Gecoro dreigt de Vaartkom een lappendeken aan functies en programma’s te worden waarbij de kwaliteit van de plek verloren dreigt te gaan. Nog volgens het adviesorgaan zal het uitzicht van het Victor Broosplein aan kwaliteit inboeten. De Gecoro laat zich bovendien kritisch uit over de verkeersdoorstroming in de site. De commissie adviseert de stad dan ook op zoek te gaan naar een geschiktere locatie voor een openluchtzwemruimte, hoewel een ruimte met waterbelevingselementen er wel mogelijk moet zijn. Oppositiepartij N-VA reageerde alvast niet mals na de bekendmaking van het rapport. “Leuven Bad is een prestigeproject van ettelijke miljoenen euro dat niet op zijn plaats is in de Vaartkom. Een burgerinitiatief met liefst 800 handtekeningen vanuit de buurt tegen Leuven Bad toonde reeds aan dat er geen draagvlak is voor het project. Als een onafhankelijke en overdachte bron als de Gecoro Leuven Bad geen goed idee vindt, is het tijd om het plan op te bergen.” Het stadsbestuur liet in een korte reactie aan ROB weten de opmerkingen van de Gecoro te bekijken en toe te voegen aan het dossier, maar benadrukte wel dat hun advies niet bindend is.