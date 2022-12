Acuut personeelstekort bij crèches Zorg Leuven: “We vragen ouders om hun opvangplan te herbekijken”

Veldlopen België zevende op EK mixed relays: “Blijf met een heel raar gevoel achter”

Het Belgisch mixed relays team, bestaande uit Ruben Verheyden, Mariska Parewyck, Stijn Baeten en Vanessa Scaunet, is er niet in geslaagde de hoge verwachtingen op het EK veldlopen in te lossen. Op een loodzwaar parcours streed het viertal voor wat het waard was, maar uiteindelijk werd de zevende plaats hun deel. “Dit was niet waarvoor we gekomen zijn”, aldus Baeten.

11 december