Achttien maanden cel voor slagen aan agent en taxichauffeur

Op 24 januari 2020 sloeg E.H. op de vlucht toen hij in Antwerpen een politiecontrole opmerkte. Bij zijn vlucht kwam hij in aanraking met een politie-inspecteur en verkocht die een duw. De agent kwam daarbij ten val en was door verwondingen aan zijn hoofd, schouder en heup acht dagen werkonbekwaam. Bij zijn latere arrestatie gedroeg E.H. zich verder fysiek en verbaal agressief.

E.H. verklaarde zelf dat er slechts een schermutseling was geweest met de taxichauffeur. De politieagent had hij onopzettelijk geduwd, waarna die zonder te kijken tegen een muur zou gelopen zijn. De rechtbank geloofde hem niet en haalde in het vonnis aan dat de man in zijn jeugd al regelmatig met het gerecht in aanraking was gekomen maar daar niet uit had geleerd.