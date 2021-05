Achtervolging na opmerking over lichten auto eindigt meer dan 100 kilometer later aan politiecommissariaat

Tienen / Aarschot / Leuven REEKS. De 9 mooiste stadster­ras­sen in Leuven en Hageland

22 mei We gaan drie weken op zoek naar de mooiste terrassen uit jouw buurt. Deze week schoven we aan bij de origineelste terrassen in de stad. Wie denkt dat je er enkel kan terrassen in een drukbezette winkelstraat of op een uitgelaten Grote Markt zal zijn mening moeten herzien. Pal in het centrum en toch gehuld in het groen, er net buiten, in een zijstraatje van de Markt of zelfs in een oud schoolgebouw, op deze 9 terrassen kan je alvast de winkeltassen even laten staan.