Acht vestigingen van bakkerij Alexandre gesloten wegens faillissement

Leuven Blue-bike nergens zo populair als in Leuven: “Leuvens station niet toevallig al jaren onze meest succesvol­le locatie”

Nergens in België is Blue-bike zo populair als in Leuven. Dat blijkt uit het jaarrapport van Blue-mobility. “Het Blue-bikepunt aan het station van Leuven staat met stip op één. Tussen 2020 en 2022 werd er maar liefst 56.759 keer een blauwe deelfiets uitgeleend”, aldus een tevreden schepen van Mobiliteit David Dessers (Groen). Blijft de vraag: wat brengt de toekomst voor de bekende blauwe fietsen in Leuven?

3 februari