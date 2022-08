Acco is vanaf nu ‘preferred partner’ van Hogeschool UCLL, Vlerick Business School en provincie Vlaams-Brabant

Acco zet zich al meer dan zestig jaar in voor betaalbaar toegankelijk onderwijs en de creatie, productie en distributie van kwalitatief studiemateriaal. De voorbije maanden sloot Acco meerdere nieuwe partnerships die het bedrijf een sterke duw in de goede richting geven voor de toekomst. Zo is Uitgeverij Acco Learn één van de ‘preferred partners’ van Hogeschool UCLL. “Gedurende vier jaar zal Uitgeverij Acco Learn via deze samenwerking de publicatieprocessen van vier expertisecentra van UCLL Research & Expertise faciliteren. Uitgeverij Acco Learn zal Hogeschool UCLL op die manier onder meer ondersteunen bij het delen van de waardevolle onderzoeksresultaten. Recentelijk sloten ook de Acco boek- en kantoorhandels een distributiepartnerschap met Vlerick Business School voor de bestelling, handling en levering van studieboeken aan de studenten. Acco ontzorgt Vlerick volledig, zowel voor de bestelling van de handboeken bij (inter)nationale uitgeverijen, als voor de samenstelling van de studiepakketten op maat en een tijdige levering. Print & Productions, de drukkerij van Acco en vaste partner voor de cursusproductie van Uitgeverij Acco Learn, sloot tot slot een nieuw partnership met de provincie Vlaams-Brabant en is vanaf nu de vaste partner voor digitaal drukwerk in de regio Leuven. Print & Productions heeft al vele jaren ervaring voor onder meer de Stad Leuven, de KU Leuven en de Boerenbond. Die ervaring, de gunstige prijzen én de ecologische visie op het drukprocedé wonnen het vertrouwen van provincie Vlaams-Brabant.”