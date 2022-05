Abdijfeesten in Vlierbeek gaan weer op volle kracht: “Jeroom ontwierp voor deze editie een unieke extravagante wrapping die we gaan veilen”

Leuven Boegbeeld Jan Heremans dolgeluk­kig met straffe affiche van Leive Vloms op Oude Markt: “We moeten ons verhaal blijven vertellen en geld blijven inzamelen voor onderzoek naar MS”

Twee jaar lang moesten de trouwe bezoekers van Leive Vloms het gezelligste volksfeest van de Leuvense zomer missen door de coronamaatregelen. Aan die lijdensweg komt op vrijdag 5 augustus een einde want het festival komt weer thuis op de Oude Markt. Voor MS-patiënt Jan Heremans, het gezicht van Leive Vloms, is de vierde editie een baken van hoop. “Er is helaas nog geen definitieve genezing maar dankzij de gulle bijdragen van de bezoekers komen we hopelijk dichterbij”, klinkt het.

