Abdij van Park organiseert een poëtische en muzikale koffietafel tijdens Allerheiligen

LEUVENAbdij van Park organiseert, in samenwerking met PARCUM, op 1 november een poëtische en muzikale voorstelling ‘Aan de koffietafel’. Samen met een kopje koffie en een kleine versnapering wordt de variëteit binnen rouwen op tafel gelegd in de tiendenschuur. ​

De koffietafel is hét symbool voor samen afscheid nemen en dat is wat Abdij van Park wil ondersteunen. “De bedoeling is dat we het verlies bespreekbaar en op die manier dragelijker maken. We willen ruimte bieden voor verbinding, gesprek en rituelen. Want mensen hebben nood aan rust en contemplatie, zeker in deze gehaaste tijden”, zegt cultuurschepen Denise Vandevoort (Vooruit).

​‘Aan de koffietafel’ is een intieme voorstelling rond verliesverhalen. Gastheer Mark Jansens laat je stilstaan bij afscheid en rouw in de breedste zin van het woord. Enkele gasten delen hun verliesverhaal. Diverse verhalen wisselen elkaar af en werken verbindend en inspirerend voor iedereen die in aanraking is gekomen met verdriet. ​ Onder meer rouwkunstenaar Stijn D’Hondt getuigt over hoe hij hiermee omgaat.

De gesprekken worden aangevuld met muzikale en poëtische intermezzo’s door accordeonist Gwen Cresens en woordkunstenares Carmien Michels. Aansluitend is er een bezoek aan de expo ‘Lost Heartbeats’ in het museum PARCUM. Stijn D’Hondt luisterde naar de verhalen van mensen die een verlieservaring meemaakten. Hun persoonlijk verhaal en hartslag werd omgezet in een nostalgisch kunstwerk.

Concert Vredesbeiaard

​De voorstelling kadert in het bredere programma van de activiteiten rond rouw en verlies, in samenwerking met de stad Leuven. Vredesbeiaardier Luc Rombouts speelt op 1 november op de Vredesbeiaard een verzoekprogramma van intieme muziek. De vredesbeiaard creëert altijd een bijzondere sfeer op de abdijsite en haar omgeving. Leuvenaars kunnen de nummers mee bepalen via het formulier op de website van Abdij van Park. De liedjes worden gespeeld tussen 12.30 en 13.30 uur aan het kerkhof van de abdij. De bezoekers kunnen genieten van de prachtige klanken van de beiaard en van een (h)eerlijke kom soep.

Volledig scherm Abdij van Park. Kerk © Vertommen

​De abdij is al negen eeuwen een plek waar bezinning en verdieping centraal staat. Abdij van Park draagt anno 2022 nog steeds deze geest uit. De mystieke rust die hier hangt tussen vijvers, velden en abdij werkt al eeuwenlang als een magneet. Zo organiseert Abdij van Park ook activiteiten rond herbronning, reflectie en zelfzorg.

“Er zal ook, samen met de stad Leuven een permanente stilteplek ingericht worden op de abdijsite. Deze kunstwerken zullen voor de Leuvenaar een plek zijn waar verbinding, samenhorigheid, rust en troost centraal staan”, zegt Bieke Verlinden (Vooruit), schepen van Zorg en Welzijn.

Alle info over deze activiteiten vind je op www.abdijvanpark.be.

