Abdij van Park ontdekken tijdens Erfgoeddag

In de abdijkerk zijn er ook vertellingen en kom je alles te weten over hoe kunstschatten en kerkobjecten geregistreerd worden voor een kerkinventaris. In de Library of Voices kan je dan weer luisteren naar prachtige gezangen uit het Mechels koorboek, het grootste en mooiste muziekhandschrift van het in de abdij gevestigde kenniscentrum Alamire Foundation. “En in PARCUM nemen leerkrachten van verschillende religies je mee langs de erfgoedschatten van het museum.Wie meer wil weten over de abdijbrouwerij kan ook inschrijven voor een rondleiding en ontdekken hoe er op een innovatieve manier wordt gebrouwen in een historische context”, klinkt het. Meer informatie vind je online op www.leuven.be/erfgoeddag of in de gratis programmabrochure die je onder andere bij Visit Leuven, Abdij van Park, de Bib Leuven en Stadsarchief Leuven kan ophalen of per e-mail kan opvragen via erfgoedcel@leuven.be. Alle activiteiten zijn gratis. Voor sommige zaken reserveer je best vooraf een plaats.