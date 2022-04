AB Inbev zette schouders onder Beer Masters: internationaal televisieprogramma met hoofdrol voor Leuven

AB Inbev pingpongde al twee jaar met het idee. Maar nu is het er eindelijk van gekomen. Het concept klinkt bekend in de oren voor fans van Bake-Off Vlaanderen: in een spannende wedstrijd nemen enkele hobbyisten het tegen elkaar op in de strijd om het lekkerste bier te brouwen. De winnaar kroont zich tot Beer Master, en mag het winnende bier verkopen op de bierwebsite Hopt.be. De Belgische biertrots wordt verdedigd door het duo Sven en Nicolas uit Sint-Niklaas.

Een Belgisch accent mocht in een programma over bier natuurlijk niet ontbreken. Zo zal de acteur Filip Peeters in de tweede aflevering de jurymantel opnemen in de zoektocht naar de lekkerste tripel. Maar ook Leuven krijgt een prominente rol toebedeeld. De stad, die in aflevering vijf als ‘laid-back and relaxed’ wordt omschreven, vormt het decor voor de finaleronde, waarin de kandidaten de opdracht krijgen de perfecte pils te brouwen. Brouwmeester van AB Inbev Florine Verlinden mag tussen de brouwketels van De Hoorn, heilige grond voor liefhebbers van Stella Artois, uitleggen wat de vereisten voor een goede pils zijn. “Ik ben in de zevende hemel met mijn eerste eigen tv-show, gewijd aan bier,” zegt een enthousiaste James Blunt. “Beer Masters gaat over het vieren van de beste bieren die Europa te bieden heeft, van het proeven van de beste brouwsels tot het ontdekken wat er allemaal bij komt kijken om ze te produceren. Wat de teams in hun keukens en brouwerijen maken, is fenomenaal. Ik ben heel enthousiast om het beste bier van Europa te vinden en te proeven.”