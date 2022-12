AB InBev verlengt winteractie ‘Café Chauffage’: “Per verkochte Leffe, Victoria of Kwak 33 cent teruggestort als energiekorting.”

Horecazaken sluiten het jaar af met gitzwarte resultaten. 57 procent van de horecaondernemers maakte verlies, en 17 procent overweegt zijn zaak te sluiten. AB InBev lanceerde het initiatief begin november. In totaal werden bij de deelnemende horecazaken 27.000 glazen Victoria, Leffe of Kwak besteld, goed voor een voorlopige uitgekeerde 8.910 euro. “Iedereen houdt van een gezellig, warm café, maar we horen ook de noodkreet over stijgende energiefacturen. Daarom besloten onze vertegenwoordigers een initiatief te nemen,” zegt Alexander Soenen, hoofd horeca AB InBev België. “Dit project is spontaan geboren uit vele contacten met de horeca. In de eerste maand van de actie hebben de cafés de maandelijkse energierekening deels terugverdiend, soms zelfs tot 720 euro. Onze actie om bij te dragen in de energiekost is positief onthaald door de horeca, daardoor hebben we besloten om de actie te verlengen tot eind februari. Alle beetjes helpen.”