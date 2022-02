AB InBev stuurt half miljoen blikjes drinkwater naar Oekraïense grens

LeuvenBrouwer AB InBev gaat een half miljoen waterblikken vullen in haar grootste Europese brouwerij in Leuven. De brouwer zal de blikken transporteren naar grenscontroleposten in Polen en Moldavië met Oekraïne. Het vertrek van de blikken staat gepland voor midden volgende week.

AB InBev heeft zowel in Oekraïne als in Rusland een grote aanwezigheid: in totaal 14 brouwerijen en 5370 medewerkers. “We blijven in nauw contact met onze 1800 collega’s in Oekraïne en doen alles wat in onze macht ligt om hen en hun families te ondersteunen en hun veiligheid en welbevinden zo veel mogelijkheid te verzekeren. We begrijpen van onze collega’s dat de situaties aan de grenzen voor veel uitdagingen zorgen en we willen helpen waar we kunnen”, stelt Jason Warner, Zone President AB InBev Europe.

Blikkenlijn van bier naar water

Jason Warner is fier op de emotionele steun en zorg in heel zijn team. “Van Rusland tot de Canarische eilanden ondersteunen collega’s elkaar in deze moeilijke tijden”, vervolgt hij. “Dit is een echte uiting van onze bedrijfscultuur en versterkt het besef dat we bij AB InBev een grote familie zijn. Onze sterkte ligt in onze diversiteit, die alle politieke verschillen overstijgt.”

In de brouwerij van Stella Artois in Leuven zullen de komende dagen een half miljoen blikjes met drinkwater gevuld worden. Midden volgende week zullen ze naar checkpoints in Polen en Moldavië aan de grens met Oekraïne worden vervoerd. “We geloven dat brouwers een positieve impact hebben op de samenleving. Dit doen we door te helpen waar we kunnen en door onze blikkenlijn om te schakelen van bier naar water”, zegt Alexander Soenen, brouwerijmanager Leuven. “De snelle omschakeling van onze brouwerij is indrukwekkend. We deden dit al eerder op kleinere schaal tijdens de overstromingen in de Luikse regio, waar onder andere onze collega’s van de brouwerij in Jupille door getroffen werden. Nu helpen we ook over de landsgrenzen heen. Het engagement is enorm.”