AB InBev gaat kwart huur betalen voor haar horeca-uitbaters

Complexe oefening

InBev huurt zelf alle 1.500 panden van meer dan 600 pandeigenaars en moet daarom steeds een complexe oefening maken vooraleer ingrijpende betalingsplannen te kunnen aankondigen. Deze keer kiest de brouwer om de kwijtschelding van de huurgelden te spreiden over drie maanden. Voorwaarde voor de kwijtschelding is net zoals bij de eerdere kwijtschelding in april dat de horeca-uitbaters alle andere openstaande maanden huur moeten betaald hebben of de reeds gemaakte afbetalingsplannen correct hebben opgevolgd en voldaan. De brouwer, die dus zelf geen eigenaar is van de panden, doet daarnaast een warme oproep aan pandeigenaars die aan horeca-uitbaters verhuren om ook bij te dragen.

Veilige heropening

“Niemand voorspelt wanneer we terug in een veilige zone zijn, dus hulp op langere termijn kan het verschil maken of kraken voor een horeca ondernemer”, zegt Pieter Anciaux, horecadirecteur AB InBev België. “Wij zijn een trouwe partner van de biercultuur in België, en wij zeggen ook nu: wij geven de cafés en de horeca in het algemeen niet op. Er komt een einde aan deze crisis, en binnenkort zullen we op een veilige manier weer de horeca kunnen openen.” Volgens Anciaux is de beste steun een veilige heropening in de nabije toekomst. “Onze cafébazen zijn klaar om dit veilig aan te pakken”, benadrukt hij. “We vragen aan iedereen in de keten om vol te houden en te steunen waar kan. Dat gaat van café-uitbaters, over toeleveranciers, collega-brouwers, consumenten, pandeigenaars en onze verschillende regeringen en federaties. De Belgische biercultuur is werelderfgoed. Onze cafés hebben wereldfaam. Dat moeten we zo houden,” aldus Anciaux. Met andere woorden: de Leuvense brouwer vraagt de Belgische bierliefhebber om straks weer vol vertrouwen op café te gaan.