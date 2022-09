AB InBev brouwt voortaan volledig met hernieuwbare energie: “10 miljard pintjes op groene stroom.”

Het zonnepark heeft een geplande capaciteit van 147,6 megawattpiek, en werd op 28 september aangesloten op het net. De brouwer sloot in 2020 een contract af met BayWa r.e. voor de jaarlijkse afname van 250 gigawattuur hernieuwbare stroom. Dat is het equivalent van de stroomvoorziening voor 100.000 voetbalstadions, of beter: goed voor 10 miljard pinten. Alle brouwerijen in West-Europa van AB InBev, waaronder de vijf in eigen land, zullen vanaf oktober volledig op hernieuwbare stroom draaien. Het gaat om een van de grootste zonne-energiedeals in Europa. “De opening van het zonnepark komt op het juiste moment,” zegt Cybelle Buyck, Vice-President Legal & Corporate Affairs Europe. “De huidige energiecrisis treft alle huishoudens, kmo’s en bedrijven in Europa, waardoor er behoefte is aan ondersteuning op korte termijn, maar het toont ook eens te meer de noodzaak aan van een versnelde omschakeling van fossiele brandstoffen naar hernieuwbare energiebronnen om de energiezekerheid te vergroten en minder afhankelijk te zijn.”