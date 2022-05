AB Inbev brouwt Oekraïens bier: winst gaat naar humanitaire hulporganisaties

De naam Chernigivske zegt de doorsnee Belg dan wel weinig, het is het populairste biermerk in Oekraïne. Anna Rudenko, Marketing Director Chernigivske in Oekraïne, verhuisde vorige maand noodgedwongen met een deel van haar familie naar België en leidt dit initiatief nu vanuit ons land. “Chernigivske is al jaren geliefd bij vele generaties in Oekraïne. Ik ben dan ook ontzettend trots dat we het bier nu buiten de Oekraïense markt zullen verkopen. Op deze manier maken de Belgische consumenten kennis met ons geliefd bier en leveren ze ook een bijdrage aan de humanitaire hulp voor Oekraïne”, aldus Rudenko. ​​Omdat de productie in het getroffen land stil ligt neemt AB Inbev de rol over. Halverwege mei zal het bier te verkrijgen zijn in Colruyt, Carrefour en Delhaize. De winst wordt integraal overgemaakt aan hulporganisaties in Oekraïne, waaronder Caritas International.