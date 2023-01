Aanvullende renovatielening wordt geschrapt

Al sinds 1960 heeft de provincie Vlaams-Brabant een aanbod van aanvullende renovatieleningen om de woningkwaliteit van gezinswoningen te verbeteren. De renovatielening ontstond destijds om een lacune in het Vlaamse renovatiebeleid op te vullen. Heel wat woningeigenaars stonden immers voor de opgave om met een zeer beperkte financiële draagkracht de kwaliteit en energieprestatie van hun woning te verbeteren. Een groot deel van de doelgroep kon in het verleden weinig tot geen gebruik maken van financiële ondersteuning van hogere overheden en om die reden was en bleef het aanbod van de provincie Vlaams-Brabant lange tijd relevant. Ondertussen is de situatie veranderd want de voorbije jaren werden er in Vlaanderen stappen gezet zoals bijvoorbeeld de introductie van ‘Mijn Verbouwlening’ en het ‘Vlaamse Noodkoopfonds’. “Veel mensen die gebruik konden maken van de provinciale aanvullende renovatielening kunnen nu terecht bij middelen van de Vlaamse overheid. Daardoor nam de vraag naar de aanvullende provinciale renovatielening af. De inzet die operationeel en financieel nodig is, is dus niet meer rendabel wegens het beperkte aantal toekenningen van nieuwe leningen. Voor woningeigenaars uit kwetsbare doelgroepen heeft de provincie Vlaams-Brabant nog wel de renovatieleningen met uitgestelde terugbetaling en renovatiebegeleiding in het aanbod”, vertelt Gunther Coppens, gedeputeerde voor Wonen.