Aantal woninginbraken in Leuven terug op hetzelfde niveau als voor corona: “Groot verschil tussen deelgemeenten valt wel op”

LeuvenDe politie van Leuven registreerde vorig jaar 446 woninginbraken. Een verdubbeling in vergelijking met coronajaar 2021. De Leuvense politie stelt daarmee vast dat de inbraakcijfers terug op het niveau van voor corona zitten, maar dat het aantal mislukte inbraken wel in de lift zit. Er is ook een opvallend groot verschil in het aantal inbraken tussen de Leuvense deelgemeenten.

424 in 2019, 339 in 2020 en amper 223 in 2021. De coronaperiode heeft een duidelijke impact gehad op het aantal woninginbraken in Leuven. In 2022 stelde de Leuvense politie opnieuw 446 woninginbraken vast. Een verdubbeling in vergelijking met vorig jaar, maar eigenlijk op hetzelfde niveau als voor corona in 2019. “Met weliswaar de vaststelling dat het bij 43,9% van de geregistreerde feiten bij een poging bleef. Het aantal mislukte inbraken zit al enkele jaren in de lift. Politie en de stad blijven dan ook volop inzetten op sensibilisering en preventie”, vertelt politiewoordvoerder Marc Vranckx.

Traditioneel gaat het aantal inbraken omhoog vanaf de maand december. Van januari 2022 tot mei 2022 registreerde de politie een relatief hoog aantal feiten en pogingen. “Tijdens de zomermaanden was duidelijk minder inbraakactiviteit zichtbaar om vanaf oktober weer te stijgen, met een piek in december. We merken ook dat het inbraakrisico hoger ligt in de late namiddag en ’s avonds.”

Deelgemeenten

Een andere opvallende vaststelling is dat de meeste inbraakpogingen werden geregistreerd in Heverlee (33,2 %) en Kessel-Lo (33 %). Leuven centrum was goed voor 26 % registraties, Wilsele en Wijgmaal voor amper 7,8 %. “Een verklaring hiervoor kan de nabijheid zijn van snelwegafritten in Heverlee en Kessel-Lo, voor inbrekers handige vluchtwegen”, vervolgt Vranckx. “We merken ook dat inbrekers regelmatig met de trein afzakken naar Leuven. Dan zijn woningen in Kessel-Lo en Heverlee gemakkelijkere doelwitten.”

(lees verder onder de foto)

Volledig scherm Illustratie. Inbrekers zakken regelmatig met de trein af naar Leuven, en dan zijn woningen in Kessel-Lo en Heverlee gemakkelijkere doelwitten. © Vertommen

In 74,4 % van de genoteerde woninginbraken ging het om een inbraak (of poging tot) in een huis, zeker in de deelgemeenten. In het centrum daarentegen werden vooral appartementen en studentenkamers geviseerd. “Inbrekers gingen vooral op zoek naar juwelen, uurwerken en geld. Het vaakst zochten ze hun weg via de achterkant van de woning waar een raam of deur werd geforceerd”, zegt Vranckx. “De meeste inbraken in niet-woonbestemmingen betreffen aanhorigheden zoals kelders (25) , garageboxen (20) en tuinhuizen (18) en in mindere mate magazijnen, opslagplaatsen en fietsenbergingen (87 feiten in totaal). Vervolgens werden ook werven (27 feiten) en horecazaken (24 feiten) regelmatig bezocht. Het aandeel pogingen, dus mislukte inbraken, lag met 25,8 % duidelijk lager dan bij de woninginbraken.”

Beveiligingsadvies

Met een kleine inspanning en alertheid kunnen inbrekers vaak worden buiten gehouden. Je kan bij de stad gratis beveiligingsadvies aanvragen. Een adviseur komt dan bij je thuis tips geven over hoe je je woning beter kan beveiligen. Alle informatie vind je hier. Ben je een langere periode van huis weg, bijvoorbeeld voor een vakantie, kan je bij de politie gratis afwezigheidstoezicht aanvragen. Dan komt de politie tijdens je afwezigheid geregeld een kijkje nemen aan je woning.

