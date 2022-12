Aantal woninginbraken in Leuven opnieuw in stijgende lijn na corona: “Zeker tijdens de donkere wintermaanden is het oppassen”

Het aantal woninginbraken piekt traditiegetrouw tijdens de donkere wintermaanden. Vanaf oktober maken de inbrekers gebruik van de duisternis om hun slag te slaan. “Voornamelijk tussen 17u en 20u zien we dat er tussen oktober en februari het vaakst wordt ingebroken”, stelt politiewoordvoerder Marc Vranckx. “Vanaf 17u is het al donker maar zijn ook veel inwoners nog niet thuis van hun werk, en daar maken inbrekers gebruik van. We weten dat en proberen elk jaar zo goed mogelijk te sensibiliseren met preventieve acties. Zorg dat je thuis een bewoonde indruk achterlaat als je afwezig bent en maak afspraken met de buren indien er enkele dagen op rij niemand thuis is. Aarzel ook niet om de politie te contacteren indien je merkt dat er iets verdachts aan de hand is. Er zijn in deze periode ook meer politiepatrouilles, zowel in burger als in uniform, op de baan. Zeker bij de buurten waarvan we weten dat er vaak wordt ingebroken.”

De voorbije twee jaar lag het aantal woninginbraken echter opvallend laag. “Door corona natuurlijk”, vervolgt Vranckx. “Iedereen was thuis en er gingen nauwelijks mensen op vakantie. Dat maakt het voor inbrekers natuurlijk al een pak moeilijker en dat zien we ook in de cijfers. In 2020 en 2021 lag het aantal woninginbraken in Leuven opmerkelijk laag. Die trend is echter voorbij en we zien dat het aantal woninginbraken in Leuven opnieuw in de richting van 2019 gaat. Let dus goed op en neem preventieve maatregelen, zeker tijdens de donkere winterperiode.”