Aantal rookvrije sportclubs in Leuven blijft in stijgende lijn gaan: “Een evidente keuze, een no-brainer”

Kink in de kabel bij ‘comeback’ van Albert Heijn naar Leuven: “Twee buren dienden bezwaar in”

De terugkeer van de Nederlandse supermarkt Albert Heijn naar Leuven loopt vertraging op. Moederbedrijf Ahold had haar oog laten vallen op het voormalige pand van C&A in de Bondgenotenlaan en kreeg daarvoor een vergunning van de stad Leuven. Twee beroepen steken nu stokken in de wielen. “Het is nu aan de bestendige deputatie om een beslissing te nemen in het dossier”, aldus schepen Carl Devlies (CD&V).