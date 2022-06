Aantal geboortes in Vlaams-Brabant sterk gestegen: “Mogelijk heeft de coronacrisis ervoor gezorgd dat gezinnen hun kinderwens in 2020 hebben uitgesteld”

Welgeteld 11.743 baby’s kwamen vorig jaar ter wereld in Vlaams-Brabant. “Het hoogste aantal sinds de metingen in 2017 en 454 baby’s meer dan in 2020”, zegt Vlaams minister van Gezin Hilde Crevits (CD&V). “De stijging in Vlaams-Brabant met 4% tegenover vorig jaar komt overeen met het gemiddeld geboortecijfer in heel Vlaanderen (4,6%).” Een eenduidige verklaring voor de stijging is er niet meteen. “Het is een samenloop van verschillende elementen”, verduidelijkt minister Crevits. “We merken dat er vorig jaar iets meer vrouwen waren in de leeftijdscategorie tussen 15 en 35 jaar. Daarnaast nam het vruchtbaarheidscijfer -het aantal kinderen per vrouw in Vlaams-Brabant- het afgelopen jaar licht toe van 1,61 naar 1,66. Mogelijk heeft ook de coronacrisis ervoor gezorgd dat gezinnen hun kinderwens in 2020 hebben uitgesteld tot de pandemie weer meer naar de achtergrond verdween. De stijging in Vlaanderen lijkt overigens eerder van korte duur want voorspellingen van Statbel en het Planbureau geven aan dat we dit jaar opnieuw een dip zullen kennen in het geboortecijfer.” Wat het aandeel jongens versus meisjes betreft blijft de trend wel stabiel. Net zoals in de vorige jaren werden ook in 2021 meer jongens (50,9%) dan meisjes (49,1%) geboren.