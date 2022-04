Aantal coronapatiënten in UZ Leuven blijft hoog

Leuven/Heverlee Voormalige schiet­stand omgevormd tot speelweide

Stad Leuven kocht onlangs het gebouw van de voormalige schietstand aan de Milseweg in Heverlee. Het is de bedoeling om het gebouw om te vormen tot een kwalitatieve infrastructuur voor jeugdverenigingen: met ruimte voor dagrecreatie, opslag of administratie. In afwachting van de plannen maakte de stad het aangrenzende terrein alvast speelklaar voor buurtkinderen en jeugdverenigingen.

8 april