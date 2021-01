Aannemer raakt gasleiding tijdens werken

Basketbal Top Division 2 Danny Wouters verlaat Leuven Bears B: “Ik vertrek langs de voordeur, niet via een achter­poort­je”

20 januari Volgend jaar zal Leuven Bears B niet langer geleid worden door Danny Wouters. Na vijf jaar hebben coach en club besloten om in alle vriendschap andere wegen in te slaan. Voor de spelersgroep zal het alvast even wennen worden. De voorbije vijf jaar bracht Wouters de Young Leuven Bears van de middenmoot in eerste landelijke naar de top in Top Division 2.