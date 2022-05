Aanleg bredere voetpaden Tervuursesteenweg van start

Leuven/Kessel-Lo Pop-up textielcon­tai­ner te gast in Hal 5

Al meer dan een week staat een vreemdsoortig object in Hal 5. Geen kartonnen glasbol, maar een pop-up textielcontainer. Een interfacultair team van zeven KU Leuvenstudenten ontwikkelden die in opdracht van Kringloopwinkel ViTeS en Stad Leuven in het kader van het vak Product Innovation Projects, in de hoop het sorteren van herbruikbare kledij te stroomlijnen.

