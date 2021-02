Aanklager wil gevangenisbruid en haar ex achter tralies voor moord: “Ze hebben de man van staal doodgestoken. Doelgericht én met serieuze kracht”

Huis onbewoon­baar na dakbrand

7 februari In de Lodewijk van Veltemstraat in Herent is een woning onbewoonbaar verklaard na een dakbrand. De brandweer werd omstreeks 2 uur opgetrommeld in de nacht van zaterdag op zondag. Het vuur was snel onder controle, maar door de waterschade knapte de elektriciteit. Het vernielde dak werd afgedekt met een zeil. De bewoners moesten een ander onderkomen zoeken voor de nacht. Er raakte niemand gewond. De eigenaars moeten de elektriciteit opnieuw laten keuren alvorens terug hun intrek te nemen. De oorzaak van de brand is nog onbekend.