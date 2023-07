“Aanhoudende illegalenplaag is niet meer te stoppen”: burgemeester Ridouani boos over uitspraken Theo Francken

Twintigers gearres­teerd met gestolen plooifiet­sen en gsm na Rock Werchter: “Ons geduld is stilaan echt wel op”, zegt oppositie­par­tij N-VA

Twee mannen van 24 en 25 jaar zijn zaterdagochtend gearresteerd door de Leuvense politie nadat ze met de fiets door een rood licht reden. Bij verdere inspectie bleek dat ze de plooifietsen waarop ze reden gestolen hadden in Holsbeek, zowel drugs als een gestolen gsm op zak hadden en illegaal in het land verblijven. “Wij vragen dringend een doortastende aanpak voor feiten gepleegd door personen in illegaal verblijf”, klinkt het bij oppositiepartij N-VA. “De lijst van misdrijven wordt alsmaar langer.”