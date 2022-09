Aa tot Y: De FactorY stelt zichzelf tentoon in totaalinstallatie

Sinds eind juli kon je de opbouw van de tentoonstelling al volgen maar op donderdag 8 september opent de expositie met een feestelijk tintje. “De expo in Tweebronnen is een totaalinstallatie geworden waarbij De FactorY zichzelf tentoonstelt. Aanleiding was het verblijf tijdens de vorige en deze zomer van het atelier in de Villa aan de Aa in het Leuvense stadscentrum. Deze grote villa met honderdjarige stadstuin bleek een onuitputtelijke inspiratiebron. De FactorY is een begrip in Leuven. Mensen kunnen er al meer dan twintig jaar terecht om hun creativiteit alle kansen te geven”, vertelt schepen van Cultuur Denise Vandevoort (Vooruit).