“A silent gesture that was heard across the world”: KU Leuven reikt eredoctoraat uit aan Tommie Smith en John Carlos, mensenrechteniconen en olympische atleten

“Het was geen pleidooi voor black power, maar voor mensenrechten,” zegt Tommie Smith, tijdens het rondetafelgesprek voorafgaand aan de doctoraatsuitreiking. “A silent gesture that was heard across the world, tegen domheid en onwetendheid.“ Nog aan tafel zitten de Amerikaanse atleet Kevin Young, ‘national treasure’ Kim Gevaert, en uiteraard John Carlos. “Once an olympian, always an olympian. Zoiets kan alleen een president of een koning zeggen, dus ja: ik erkende mijn gezag als een atleet. Jullie luisteren tenslotte 54 jaar later nog steeds naar ons,” zegt hij. Tijdens een gesprek over discriminatie, racisme en Black Lives Matter bewijzen de zeventigers dat, hoewel de tand des tijds het lichaam ingehaald heeft, de tong nog steeds even rad is. “We kregen twee dollar per dag. Who’s paying your bills while you’re representing America?,” vraagt John. “Je kan mensen niet eeuwig blijven onderdrukken.” Hoewel, nog in 2016 ondernam de American Football quarterback Colin Kaepernick een gelijkaardig stil protest tegen politiegeweld door te knielen tijdens het volkslied. “He took a chance on his knee, as we did on our fists. You’re a humanitarian, that makes you greater than an athlete.”