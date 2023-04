93 procent van alle instappers krijgt plekje in basisschool naar voorkeur

Tussen 28 februari en 21 maart konden ouders hun kind aanmelden voor een plekje in een Leuvense basisschool via het digitale aanmeldsysteem meldjeaan.leuven.be. Het resultaat daarvan werd gisteren bekendgemaakt. 93 procent van alle kinderen die zich aanmeldden kregen een plekje in de school naar voorkeur. Voor nog eens 3 procent werd er voorlopig nog geen plekje gevonden.