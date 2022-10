86 bestuurders betrapt tijdens flitsmarathon in Leuven

Leuven Faculty Club Leuven lanceert externe catering­dienst: “Bijkomende werkgele­gen­heid voor 15 mensen”

Congres- evencentrum Faculty Club in het historische Groot Begijnhof in Leuven begint met een externe cateringservice. “Hiermee bieden we onze klanten de mogelijkheid aan om hen tot in de puntjes te ontzorgen, ook bij hen thuis of op een andere locatie”, zegt algemeen directeur Peter Herbiest.

4 oktober