80 activiteiten op 19 locaties in en rond Leuven: “Begin 20e eeuw was Marie Thumas het belangrijkste Belgische bedrijf”

RESTOTIP. Time Out Sportsbar in Boortmeer­beek: zomerbar met veel sportieve mogelijkhe­den voor kids

Wie op zoek is naar een leuke zomerbar waar het leuk vertoeven is in een rustige maar tegelijk sportieve omgeving moet zeker eens passeren bij Time Out Sportsbar in Boortmeerbeek. Uitbaters Bart Dekimpe en Manuela Geivaerts houden overigens ook de prijzen laagdedrempelig zodat iedereen zich welkom voelt om te genieten op het ruime terras.