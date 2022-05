79-jarige vrouw niet meer in levensgevaar na klap tegen boom op Eénmeilaan

Leuven IN BEELD. 4.000 Leuvense studenten zingen samen op Beiaardcan­tus en daar moesten ze vijf (!) jaar op wachten: “Veel Stella, maar ook kraantjes­wa­ter en alcohol­vrij bier beschik­baar”

En of het nog geen klein beetje deugd deed want door de coronamaatregelen moesten de Leuvense studenten liefst vijf jaar wachten op de Beiaardcantus van studentenkoepel LOKO. Het Ladeuzeplein in Leuven liep al in de namiddag vol met de 4.000 zangers van de grootste cantus ter wereld.

11 mei