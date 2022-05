79-jarige vrouw kritiek na klap tegen boom

Basketbal BNXT League Kangoeroes Mechelen snoept thuisvoor­deel weer af van Leuven Bears in tweede match van play-offs

Kangoeroes springen nu eenmaal hoger dan beren, maar beren klauwen op hun beurt meer dan kangoeroes. Als kangoeroes in beiden uitblinken, is er iets mis. Het is een synthese van Leuven Bears tegen Kangoeroes Mechelen. Na de tweede match in de halve finale van de play-offs staat het 1-1. Zaterdag volgt de derde match in Mechelen.

13 mei