72-jarige vrouw in kritieke toestand naar het ziekenhuis na brand in appartementsgebouw

“Er was een brand in de fonteinstraat 74, een appartementsgebouw. De brand was op de gelijkvloerse verdieping. Alle bewoners zijn geëvacueerd geweest uit voorzorg. De brand was vrij snel onder controle en de bewoners zijn ondertussen terug binnen mogen gaan. In het getroffen appartement in kwestie was een 72-jarige dame aanwezig, die met brandwonden naar het ziekenhuis is afgevoerd”, aldus de politie van Leuven.