68 bestuurders te snel in zone 50

Vandaal verbrij­zelt raam van café ‘In den Boule’, de vroegere thuishaven van Reuzegom: “Ben de aandacht beu”

In de nacht van maandag op dinsdag hebben onbekenden een raam verbrijzeld van café ‘In den Boule’ in de Vaartstraat. Het café was tot 2018 de uitvalsbasis van studentenclub Reuzegom, maar uitbaatster Evy wil niet gezegd hebben dat het iets te maken heeft met de zaak-Reuzegom. “Ik ben de pranks ondertussen wel beu”, zucht ze.