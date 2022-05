63 spiegels op tien dagen tijd voor Oekraiënse vluchtelingen op Scheutsite

Op 4 mei lanceerde Sabine Bovend’aerde uit Kessel-Lo een grote spiegelactie voor de Oekraiënse vluchtelingen op de Scheutsite. Bedoeling was om ongebruikte spiegels in te zamelen die dan gebruikt zouden kunnen worden op de kamers van de vluchtelingen. En of het een succes werd want op amper tien dagen tijd was de doelstelling al bereikt. “In totaal werden er 63 spiegels ingezameld”, vertelt Sabine. “Ik had nooit kunnen dromen dat er zoveel reactie zou komen op dit privé-initiatief. Ik ben ontroerd en dankbaar voor de warmte en steun die er geboden werd en voor het vertrouwen dat ik kreeg om deze actie tot een goed einde te brengen. We ontvingen 19 spiegels die nog bij mensen in de kelder of op zolder stonden en maar liefst 18 giften om de andere 44 spiegels aan te kopen. Alle spiegels werden voor de aflevering op de Scheutsite op 14 mei persoonlijk gecontroleerd op hun goede staat en veiligheid. Vanaf vandaag kunnen dus alle mensen in het opvangcentrum zelf in de spiegel zien wat ik zie als ik naar hen kijk, namelijk dat ze mooie en moedige mensen zijn.”