60 jaar Leuvens Instituut voor Familiale en Seksuologische Wetenschappen

Het IFSW werd opgericht in 1961 als eerste en enige instituut in de Lage Landen dat een multidisciplinaire academische opleiding tot master in de seksuologie aanbiedt. Drie jaar eerder lanceerde Kardinaal Suenens een oproep tot wetenschappelijke studie naar de menselijke seksualiteit, in een tijd waarin de anticonceptiepil tot bezorgdheden leidt in de Kerk. Het ISFW is daarmee één van de oudste nog steeds actieve seksuologische instituten in Europa. In navolging van seksuologen als Goedele Liekens, Lotte Vanwezemael of Wim Slabbinck schreven dit academiejaar zich 127 nieuwe studenten zich in.