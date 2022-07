“60.000 euro, of geen operatie”: Nicole wanhopig op zoek naar geld om levensreddende ingreep voor zoon te betalen

Het is alweer vier jaar geleden dat Nicole haar zoon voor het laatst zag. Julius verbleef al die tijd in Australië, waar hij werkte voor een fondsenwervingsbedrijf. Nu heeft hij zelf hulp nodig. “Eindelijk zou hij nog eens naar België komen. Dat was door de pandemie lang niet mogelijk”, vertelt Nicole. “Maar eerst zou hij nog twee weken met een vriend op vakantie gaan in Thailand. Op het eiland Ko Pha Ngan huurden ze een brommer.” Daar sloeg het noodlot drie dagen geleden toe. Een vrachtwagen gebruikte zijn richtingaanwijzer niet toen hij afdraaide, en sneed Julius tijdens een inhaalmanoeuvre de pas af. Zijn rechtervoet werd volledig verbrijzeld. “Toen ik de zenuwen en het bot uit mijn voet zag komen, raakte ik in shock”, vertelde Julius daarover aan Daily Mail. “Mijn voet hing nauwelijks nog vast aan mijn been. Ik dacht dat ik zou sterven.”