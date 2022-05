5x weekendtips in Leuven en het Hageland: Van trivial time met Friends tot Tourist LeMC in het Wildemanpark

Wild in ‘t Park

Wie Camille Dhont en de voltalige cast van #Likeme graag eens aan het werk wilde zien: de tickets voor zondag zijn helaas volledig uitverkocht. Maar niet getreurd. Ook zaterdag treedt er heel wat mooi volk aan op het vierdaagse festival in Herent. Niet overtuigd? Hier nog drie argumenten: Tourist LeMC, De Jeugd Van Tegenwoordig,Tijs Vanneste & De Pelikanen. Dat moet volstaan.

Wanneer? zaterdag 7 mei

Waar? Wildemanspark, 3020 Herent

Friends quiz

Wist u dat Marcel Vantilt te zien is in een episode van de meest herkenbare sitcom ter wereld? Voelt de iconische begingeneriek van The Rembrandts al van de eerste muzieknoot aan als een warm dekentje? Dan is de Friends Quiz van LEO club Leuven misschien wel het ideale avondje uit. Bazinga! Toch?

Waar? Gemeenschapscentrum De Bosstraat, Bosstraat 28, 3000 Leuven

Wanneer? Zaterdag 7 mei, 19 uur

Belgisch kampioenschap cheerleading

Acht jaar geleden verwelkomde Leuven het BK Cheerleading een eerste keer. Deze zondag is het opnieuw van dat, in de Sportoase Leuven. Dat cheerleading veel meer is dan wat zwaaien met pompons bewijzen 550 deelnemers tussen 4 en 40 jaar in de strijd om de Belgische medaille. Het belooft een namiddag vol spektakel acrobatie, stunts en topsport te worden. En ook pompons.

Waar? Sportoase Philipssite, Philipssite 6, 3001 Heverlee

Wanneer? Zondag 8 mei, 12 uur tot 19 uur 30

Run For Nature

Daar is de lente, daar is de zon! Dat de blaadjes bomen krijgen wist Jan De Wilde ook al. Hoe beter de natuurpracht ontdekken dan door loopschoenen aan te trekken? Tijdens de Run for Nature, georganiseerd door Natuurpunt, ontdekken sportfanatici en -recreanten het mooie natuurgebied Dassenaarde. Deelnemers kunnen kiezen uit een traject van 5 of 10 kilometer, volledig over onverharde wegen. Voor één keer is deelnemen inderdaad belangrijker dan winnen.

Waar? Veldschuur in Dassenaarde, Asdonkstraat 49, 3294 Diest

Wanneer? Zondag 8 mei van 9 uur 30 tot 12 uur 30

Kermis

Het gezellige Buken, deelgemeente van Kampenhout, is het hele weekend gehuld in kermissfeer. Dat betekent: eendjes vissen, botsauto’s en smoutebollen. Maar er is meer. Zaterdag vinden er allerlei workshops voor kinderen plaats, en kunnen de iets ouderen de dansbenen ‘s avonds losgooien onder begeleiding van discobar Boudewijn. Zondag gaat het feest onverminderd voort met een rommelmarkt, een initiatie linedancing en een aperitiefconcert.

Waar? Centrum Buken

Wanneer? Het hele weekend